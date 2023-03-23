قرار عاجل من المجر بشأن اعتقال بوتين

قال جيرجيلي جولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه في حين أن الحكومة المجرية لم تتخذ بعد موقفًا رسميًا بشأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن دستور البلاد لن يسمح بتنفيذها.

وقال جولياس: “يمكننا الرجوع إلى القانون المجري، وبناءً عليه لا يمكننا اعتقال الرئيس الروسي، لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يصدر في المجر”.

وأضاف جولياس في إشارة إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية: “هذه القرارات ليست الأكثر حظًا لأنها تأخذ الأمور نحو مزيد من التصعيد وليس نحو السلام”، واصفًا إياها بأنها “رأيه الشخصي”.

والأسبوع الماضي، دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال بوتين ومفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، متهمة إياهما بالمسؤولية الشخصية والقيادية وغير المباشرة عن النقل القسري للسكان، في إشارة إلى جهود موسكو لإجلاء الأطفال من منطقة القتال.

ورحبت أوكرانيا بهذه الخطوة، متهمة روسيا بـ”اختطاف” الأطفال.