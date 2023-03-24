مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين ، اثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين علي الطريق الواصل بين قريتي "الربيعه _الشركة" مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود إشارة من إدارة المستشفيات بوصول جثة و3 مصابين إلي مستشفي دكرنس العام.

انتقل ضباط المباحث الى المستشفى وبالفحص تبين وصول جثمان شخص يدعي "أحمد. ت. ا"، 19 عامًا، مقيم قرية الربيعه مركز دكرنس، نتيجه كسر بالجمجمه وقطع بشرايين الرقبة وإصابة "حمدي. ع. ر"، 15 عامًا طالب بالصف الاول الإعدادي،و مقيم قريه الربيعه،" إسلام. أ. م"،18 عامًا، طالب بالصف الاول الصناعي، و"حازم. إ، ب م"،، 16عامًا، مقيم قرية الربيعه، وتم تحويله لمستشفي الطوارئ بالمنصورة.

تم التحفظ علي الجثمان بمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابه العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.