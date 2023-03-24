عاجل
أخبار السيارات|5 سيارات جديدة بـ 400 ألف جنيه.. اركبها أوتوماتيك سعر اسبرانزا A516 .. سر أرخص سيارة من بيجو 2023 أخبار التعليم|آخر موعد للتسجيل على المنصة الإلكترونية بزراعة عين شمس.. اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي نقاد: تدريس رواية “مهمة سرية” كفيل بتحسين مستوى اللغة العربية للطلاب أخبار الفن: مخرج شهير يستغيث لسرعة إنقاذ شيرين الطحان.. ناهد السباعي ورد ناري على تصريحات محمد رمضان إزعاج ورش الخردة كابوس يلاحق سكان صبحي حسين بمدينة بدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين ، اثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين علي الطريق الواصل بين قريتي "الربيعه _الشركة" مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية. 
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من  مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود إشارة من إدارة المستشفيات بوصول جثة و3  مصابين إلي مستشفي دكرنس العام.
انتقل ضباط المباحث الى المستشفى وبالفحص تبين وصول جثمان شخص يدعي "أحمد. ت. ا"، 19 عامًا، مقيم قرية الربيعه مركز دكرنس، نتيجه كسر بالجمجمه وقطع بشرايين الرقبة وإصابة "حمدي. ع. ر"، 15 عامًا طالب بالصف الاول الإعدادي،و مقيم قريه الربيعه،" إسلام. أ. م"،18 عامًا، طالب بالصف الاول الصناعي، و"حازم. إ، ب م"،، 16عامًا، مقيم قرية الربيعه، وتم تحويله لمستشفي الطوارئ بالمنصورة.
تم التحفظ علي الجثمان  بمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابه العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

محافظة الدقهلية حادث تصادم امن الدقهلية مديرية أمن الدقهلية الصف الاول الاعدادي بالدقهلية بمحافظة الدقهلية مستشفى الطوارئ مستشفى دكرنس لقى شخص مصرعه مستشفى دكرنس العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يحيل عددا من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام برئاسة تمى الأمديد للتحقيق

ترشيحاتنا

موعد مباراة المنتخب ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

صلاة التراويح كم ركعة.. وأسباب اختلاف الفقهاء

تراجع كبير في أسهم بورصة أمريكا

أقوى اتصال 5G.. سعر جوال vivo Y76 5G في السعودية

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا

أول حلقة بتقول عمل مهم.. رئيسة القومي للمرأة تشكر صناع رسالة الإمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..وصايا هانى الناظر لصيام رمضان بأمان..تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

لقطات نادرة.. فيديو يوثق مشاجرة غريبة بين سنجاب وغراب في أمريكا

ضربت الضباط فحملوها.. فيديو صادم لمشاجرة على متن طائرة في أمريكا

هل تناول الشاي بعد السحور يمنع الشعور بالعطش؟

فيديو

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ