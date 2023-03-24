أول جمعة من رمضان.. انخفاض في أسعار الدواجن

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن مع بداية أول أيام شهر رمضان.

وقال "السيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الخميس إن أسعار الدواجن في المزرعة اليوم وصلت إلى 67 جنيهًا.

وأضاف أن هناك انخفاض 5 جنيهات في أسعار الدواجن في المزرعة وربما تصل ما بين 73 إلى 74 جنيهًا إلى المستهلك.

وتابع "غالبًا في شهر رمضان المبارك كنا نجد ارتفاعات في أسعار الدواجن لو قارنا هذا العام بالأعوام السابقة سنجد أن هناك انخفاض وهذا نتيجة التحركات الإيجابية من الدولة".

واستطرد "الدولة استطاعت أن تقوم بإفراجات كثيرة وأدى هذا إلى انضباط الوضع وفيه كميات كبيرة من الأعلاف مما يسمح أن يجد ما يريده في الدواجن خاصة أنها سلع إستراتيجية في شهر رمضان في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء".

وأردف "ربما يكون في ثبات أو انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة وأتمنى مزيدًا من الانخفاضات مع استمرارية الافراجات هنجد إما ثبات أو بعض الانخفاضات".

وأردف "المواطن المصري دخله حاليًا ضعيف ولذلك لن يكون هناك زيادة في الاستهلاك تصل إلى 30% مثل السنوات الماضية وسيكون التعامل في الوضع الطبيعي".

وأكمل "نتمنى أن ترجع صناعة الدواجن إلى ما كانت عليه ونتمنى الاستمرارية الأيام القادمة ستكون أفضل مع استمرارية الافراجات".







