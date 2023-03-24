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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حكاية جامع "الدولتلى" بالدقهلية.. تعرف عليها

صورة قديمة للجامع
صورة قديمة للجامع

يعد مسجد الدولتلي الكبير من المساجد القديمة بمدينة المنصوره وكان اسمه علي الدولتلي  حيث يقال انه كان من مماليك السلطان المنصور قلاوون ، وعاش في المنصورة تحت اسم الأمير علي الدولتلي وكون أسرته كبيرة وكان معظم منطقة العباسي قبل شق الشارع ملكه وهو شارع تجارى شهير .


حيث ذكر الدكتور إيهاب الشربينى فى كتابه" حكايات المنصورة" أنه  مع مرور الزمن ظهر من أحفاده محمد الدولتلي وهو الذى  بنى الجامع من حوالي 600سنة ويقال أنه كان شيخ وتاجر ولوقت قريب كان الاثرياء كاتوا يقومون بتصليح الامع والعناية به ودفع أجور الشيوخ والمقرئين وخدم المسجد وكل ما كانت أوقاف الجامع أكبر يصبح أجمل ولكن مصر عملت وزارة للأوقاف وضمت كل الأوقاف للوزارة و يتم الصرف منها بمعرفتها على المساجد.

 

وواصل " الشربينى " جامع الدولتلي يمكن كان اكتر جامع موقوف عليه أوقاف ، يعني مثلا كل المحلات اللى حول الجامع كانت أوقاف إيجارها يتم الصرف  منه على الجامع وتطويره وكان يقبل على الصلاة به فى رمضان الكريم  العديد من المواطنين".
 

مدينة المنصورة المنصورة بمدينة المنصورة حكايات المنصورة منطقة العباسى المساجد

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