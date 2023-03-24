لأول مرة في التاريخ.. مناقشة الدكتوراه لباحث بالأزهر داخل المستشفى بسبب مرضه

ناقشت كلية التجارة بجامعة الأزهر بالقاهرة، لأول مرة، رسالة دكتوراه داخل أحد المستشفيات لباحث بسبب حالته المرضية الخطيرة.



وعقدت كلية التجارة بجامعة الأزهر، لجنة لمناقشة الباحث/ محمود وهبة، المدرس المساعد في كلية التجارة، جامعة الأزهر، وذلك للحصول على الدكتوراه في الإحصاء.

وتفهمت إدارة المستشفى الموضوع فجهزت غرفة اجتمعت فيها اللجنة، وفي موقف إنساني نبيل من إدارة كلية التجارة جامعة الأزهر .

وحضر المناقشة كل من عميد الكلية الدكتور عادل ممدوح غريب، ومدير الكلية الأستاذ يسري الصواف، ولجنة المناقشة والحكم :

الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد محمد ربيع غيضان، عميد الكلية الأسبق، مشرفا ورئيسا.

الأستاذ الدكتور/ محمد الدسوقي حبيب

وكيل الكليه الأسبق، عضوا من الداخل.

الأستاذ الدكتور/ السيد أحمد الشربيني،

وكيل كلية الدراسات والبحوث الإحصائية السابق عضوا من الخارج.



وكانت مناقشة علانية بحضور أعضاء هيئة التدريس من كلية التجارة بنين القاهرة، وقد وافقت الجامعة على طلب مجلسي القسم والكلية لإجراء المناقشة في المستشفى التي يتلقى فيها الباحث علاجه، وقد أشادت اللجنة بالبحث موضوع المناقشة، وتم منحه درجة الدكتوراة في الإحصاء.

خلال مناقشة الباحث بالأزهر داخل المستشفى

خلال مناقشة الباحث بالأزهر داخل المستشفى

خلال مناقشة الباحث بالأزهر داخل المستشفى

خلال مناقشة الباحث بالأزهر داخل المستشفى