أسعار العملات الأجنبية والعربية لدى بنوك مصر.. الذهب يستقر عند 2050 جنيها

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. واستقرار عيار 21

يستعرض موقع صدى البلد من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل الذهب الذي يستحوذ على اهتمام القراء.



أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر:

وننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى في خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 وفقا لاخر تحديثات بنوك الأهلى ومصر والبنك المركزي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة لنحو 33.38جنيه للشراء و33.71 جنيه للبيع مقارنة 32.96 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 75 قرش .



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 37.71جنيه للشراء و 38.07جنيه للبيع مقارنة 37.63جنيه بزيادة 44 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.49جنيه للشراء و33.81جنيه للبيع مقارنة 33.38 جنيه بارتفاع 43 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.38جنيه للشراء و33.71 جنيه للبيع .

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ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 37.71جنيه للشراء و 38.07جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.49جنيه للشراء و 33.81 جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي عند 30.83جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.52جنيه للشراء و33.65 جنيه للبيع مقارنة 33.03 جنيه بارتفاع 62 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 37.89جنيه للشراء و 38.04جنيه للبيع مقارنة 37.70 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 34 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 33.66جنيه للشراء و33.79جنيه للبيع مقارنة 33.43جنيه بارتفاع 36 قروش .

أسعار العملات العربية



ارتفع سعر الدينار الكويتى بقيمة 30 قروش فى بنوك مصر و الأهلى.

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.82جنيه للشراء و 100.84جنيه للبيع مقارنة ب 100.54جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 30 قرش .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.21جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.82جنيه للشراء و 100.84جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.21جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.68جنيه للشراء و 101.19جنيه للبيع مقارنة 101جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 19قرش .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.20جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع مرتفعا قرشا .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-3-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2343جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2148جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2050 جنيهًا مقارنة 1685 بارتفاع 80 جنيها .



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1757جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1367جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1171جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16400جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2.3 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1986دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم