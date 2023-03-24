الحق اشتري.. استقرار في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

تحظي أسعار الذهب باهتمام الكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة وأيضا الراغبين فى الاستثمار باعتبار الذهب وعاء آمن للادخار.



ويتابع المواطنون أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية من أحل تحديد الوقت الأنسب للشراء وأخرون يسعون لتحديد من الوقت الأنسب للبيع بهدف الربح.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة حالة من الاستقرار على مستوي جميع الأعيرة الذهبية حيث جاءت الأسعار كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,309 شراء 2,343

عيار 22 بيع 2,116 شراء 2,148

عيار 21 بيع 2,020 شراء 2,050

عيار 18 بيع 1,731 شراء 1,757

عيار 14 بيع 1,347 شراء 1,367

عيار 12 بيع 1,154 شراء 1,171

الاونصة بيع 71,797 شراء 72,863

الجنيه الذهب بيع 16,160 شراء 16,400

الكيلو بيع 2,308,571 شراء 2,342,857

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او العالم.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع ليقترب من مستوى 2000 دولار للأونصة، على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وحول أسعار الذهب الفورية ارتفعت بنسبة 0.3%، لتتداول عند المستوى 1975.85 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى عند 1983.51 دولار للأونصة.



وسجلت أسعار الذهب أول أمس الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.6%، وسبقها ارتفاع الأسعار منذ بداية مارس حتى الآن بنسبة تصل إلى 8.4%، بالإضافة لتسجيل أعلى مستوى منذ عام بالوصول إلى مستوى 2009.69 دولار للأونصة.

وتشير التوقعات بشأن أسعار الذهب خلال الـ12 شهرا المقبلة، إلى إمكانية ارتفاع سعر الأونصة إلى مستوى 2050 دولارا، في ظل استمرار تزايد الطلب على المعدن النفيس، كملاذ آمن في الأسواق.



كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى وجود رفع آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن لم يحدد موعد الإعلان عنه، كما أكد أن عام 2023 لن يشهد أي تخفيضات في أسعار الفائدة، ضمن جهوده لمحاربة التضخم.