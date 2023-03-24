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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. استقرار في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحظي أسعار الذهب باهتمام الكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة وأيضا الراغبين فى الاستثمار باعتبار الذهب وعاء آمن للادخار.


ويتابع المواطنون أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية من أحل تحديد الوقت الأنسب للشراء وأخرون يسعون لتحديد من الوقت الأنسب للبيع بهدف الربح.

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يكسر حاجز الـ 2000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 مارس

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تراجع 100 جنيه.. سعر جرام الذهب عيار 21 و18 اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة حالة من الاستقرار على مستوي جميع الأعيرة الذهبية حيث جاءت الأسعار كما يلي :- 
عيار 24 بيع 2,309 شراء 2,343
عيار 22 بيع 2,116 شراء 2,148
عيار 21 بيع 2,020 شراء 2,050
عيار 18 بيع 1,731 شراء 1,757
عيار 14 بيع 1,347 شراء 1,367
عيار 12 بيع 1,154 شراء 1,171
الاونصة بيع 71,797 شراء 72,863
الجنيه الذهب بيع 16,160 شراء 16,400
الكيلو بيع 2,308,571 شراء 2,342,857

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او العالم.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع ليقترب من مستوى 2000 دولار للأونصة، على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
وحول أسعار الذهب الفورية ارتفعت بنسبة 0.3%، لتتداول عند المستوى 1975.85 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى عند 1983.51 دولار للأونصة.


وسجلت أسعار الذهب أول أمس الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.6%، وسبقها ارتفاع الأسعار منذ بداية مارس حتى الآن بنسبة تصل إلى 8.4%، بالإضافة لتسجيل أعلى مستوى منذ عام بالوصول إلى مستوى 2009.69 دولار للأونصة.

وتشير التوقعات بشأن أسعار الذهب خلال الـ12 شهرا المقبلة، إلى إمكانية ارتفاع سعر الأونصة إلى مستوى 2050 دولارا، في ظل استمرار تزايد الطلب على المعدن النفيس، كملاذ آمن في الأسواق.

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الجرام نزل 100 جنيه.. هبوط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 24 - 3 - 2023

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تراجع كبير.. انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023


كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى وجود رفع آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن لم يحدد موعد الإعلان عنه، كما أكد أن عام 2023 لن يشهد أي تخفيضات في أسعار الفائدة، ضمن جهوده لمحاربة التضخم.

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