الجرام نزل 100 جنيه.. هبوط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 24 - 3 - 2023

سعر الذهب اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023 .. ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب اليوم في مصر، وذلك بعد تراجع سعر الجرام عيار 21 من مستويات 2150 جنيها ليسجل 2050 جنيها من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,309 شراء 2,343
|عيار 22
|بيع 2,116 شراء 2,148
|عيار 21
|بيع 2,020 شراء 2,050
|عيار 18
|بيع 1,731 شراء 1,757
|عيار 14
|بيع 1,347 شراء 1,367
|عيار 12
|بيع 1,154 شراء 1,171
|الاونصة
|بيع 71,797 شراء 72,863
|الجنيه الذهب
|بيع 16,160 شراء 16,400
|الكيلو
|بيع 2,308,571 شراء 2,342,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.
أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتباطا كبيرا بين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار رفع الفائدة أو تثبيتها بـ أسعار الذهب.
وأوضح هاني ميلاد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ارتفاع قيمة الدولار تدفع المستهلكين لبيع الذهب والاتجاه لشراء الدولار على اعتبار أن الفائدة تزداد والعكس صحيح، متوقعا أن يقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة أو زيادة طفيفة وفي الحالتين في مصلحة الذهب.
وأشار إلى أن الوضع حاليا في مصر يشهد حالة تحوط انتظارا لقرار الفيدرالي الأمريكي، مردفا أن هناك ارتفاعا طفيفا بأسواق الذهب خشية الخسارة نتيجة حدوث اهتزازات في الأسعار، موضحا أن أسعار الذهب اليوم ليست حقيقية، بلغت 2000 جنيه لسعر عيار الذهب 21، مؤكدا أنه سعر تحوطي ليس حقيقيا بنسبة 100%.