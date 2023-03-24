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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طال انتظاره.. الجيش الأوكراني يعلن استعداده لشن هجوم مضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال قائد كبير في الجيش الأوكراني، إن الجيش يستعد لشن هجوم مضاد طال انتظاره وبوقت قريب جدا، بالتزامن مع تلقي القوات الروسية خسائر فادحة في دونيتسك.

 

وحسب قناة "سي أن بي سي" الأمريكية،   الجنرال أولكسندر سيرسكي، إن مجموعة فاجنر الروسية بدأت تخسر قوتها وزخم هجماتها ومعداتها، وأن قواته ستستغل الفرصة السانحة.

 

ويتزامن ذلك، مع تقارير غربية تتحدث عن قرار اتخذه رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين بتقليل مشاركة جماعته بالصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك جراء الخلافات الحادة بينه وبين مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أن القدرة الهجومية للقوات الروسية في باخموت وحولها آخذة في التضاؤل، مشيرة إلى أن أعنف المعارك تدور في باخموت.

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وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني: “يواصل الجيش الروسي عدوانه المسلح على أوكرانيا، ويركز جهوده الرئيسية على محاولات الاستيلاء الكامل على منطقتي دونيتسك ولوجانسك داخل الحدود الإدارية. وتدور أعنف المعارك في الأجزاء الجنوبية والشمالية من باخموت”.

وأضافت: “في اتجاه باخموت يواصل العدو القيام بعمليات هجومية لكن قدرته الهجومية تتضاءل”.

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