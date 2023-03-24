انفراجة.. روسيا تستعد لإنهاء حرب أوكرانيا من خلال المفاوضات

قال ديمتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، إن روسيا مهتمة بإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن كييف غير مسموح لها بالقيام بذلك.

وقال مدفيديف: "فيما يتعلق بما إذا كنا بحاجة إلى تسريع شيء ما، حسنًا، نحن مهتمون بحل كل هذا سلميًا من خلال المفاوضات. سؤال آخر هو أنه حتى الآن على الجانب الآخر، على الأقل علنًا، يقولون إنهم غير مهتمين بهذا. يجيبون لسبب واحد بسيط وهو أنه لا يسمح لهم بالقيام بذلك”.

وفي وقت سابق، قال مدفيديف، إن العلاقات بين روسيا والغرب سيئة جداً، قائلاً إنها لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ.

وأضاف مدفيديف في مقابلة مع الصحفيين، “علاقاتنا مع العالم الغربي سيئة جداً.. على الأغلب لم تكن أسوأ مما هي عليه الآن على مدى التاريخ. حتى في الفترة عندما ألقى تشيرشل خطاب فولتون، كانت أفضل”.

وأضاف: “لنتخيل، هذا الأمر الذي ندرك تماما أنه لن يحدث بتاتا، لكن لنتخيل مع ذلك، أنه قد وقع فعلا.. وصل رئيس دولة نووية فعليا إلى أراضي ألمانيا، على سبيل المثال، وتم اعتقاله هناك.. ما هذا؟ هذا طبعا يعتبر إعلان حرب على روسيا الاتحادية! وفي هذه الحالة، ستتوجه وتطير جميع وسائلنا المتوفرة مستهدفة البوندستاج ومكتب المستشار الألماني، وغيرها”.