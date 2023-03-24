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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة الأولى .. بايا المجال يتصدر تريند تويتر

بابا المجال
بابا المجال

تصدر مسلسل “بابا المجال" موقع “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض اولى حلقاته امس ضمن الموسم الرمضاني ٢٠٢٣.

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل بابا المجال الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان بالتعريف عن مهنته حيث يعمل ميكانيكي في حارة شعبية ونكتشف أنه كان متبقى له شهر ويتخرج من كلية الهندسة.

مسلسل بابا المجال الحلقة 1.. مصطفى شعبان ميكانيكي ومريض كبد

"أخوك على قده بس مفيـش حد قده".. مصطفى شعبان فقط على تتر بابا المجال

يأتي له أحد الأشخاص ليفتح له سيارة فيشك أنها مسروقة فيقوم بالتبليغ عنه ولكن الشخص يهرب بالسيارة ويطارده زين الذي يجسد شخصيته مصطفى شعبان ويستطيع أن يمسك به ويسلمه للشرطه.

 

ويكتشف مصطفى شعبان أنه مريض كبد ووالدته سوسن بدر تريد أن تتبرع له.

 

انفرد الفنان مصطفى شعبان باسمه وحده على تتر مسلسل بابا المجال دون إشارة لباقي الأبطال المتواجدين معهم في العمل فلم يذكر اسمهم نهائيا على التتر واكتفوا بذكر فريق عمل الفنان مصطفى شعبان فقط.

بابا المجال الموسم الرمضاني مسلسل بابا المجال مصطفى شعبان كلية الهندسة

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