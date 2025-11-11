تزايد ملحوظ لإقبال المواطنين على لجان الطالبية والعمرانية في انتخابات مجلس النواب 2025 |صور

شهدت لجان دائرة الطالبية والعمرانية اليوم الثاني تزايدا ملحوظًا في توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء حماسية تعكس الوعي الوطني للمواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الديمقراطي.

توافد المواطنين

توافد المئات من الناخبين بدائرة العمرانية والطالبية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة.

​وشهد محيط اللجان انتظاماً في عملية دخول الناخبين، وسط تواجد أمني لتأمين المقر الانتخابي وتنظيم سير العملية الانتخابية، لضمان إدلاء المواطنين بأصواتهم بيسر وسهولة.

انطلاق الانتخابات

وانطلقت صباح أمس الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.