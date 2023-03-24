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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: التصدي بكل حزم للبناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة والمواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة ودكرنس والمنزلة لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف.

في مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تعدى على أرض إصلاح زراعى على مساحة 50 متر مربع، وإزالة تعدى آخر على مساحه 100 متر مربع، وكذلك إزالة حوائط دور ثانى علوى وحوائط مخالفة بداخل جمالون مخالفا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، بقرى تلبانة وشاوة والبقلية بالوحدة المحلية بقرية كوم الدربى، بمشاركة قوة من الشرطة، وأيضا تم فك شدة خشبية وحديد لسقف الدور الثالث العلوى بقرية شها.

وإزالة تعدى عبارة عن بناء حظيرة مواشى بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية ومعروشة بالخشب على مساحة 50 متر مربع خارج الحيز العمراني وتمت الازاله كامله حتى سطح الارض وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وفي مركز ومدينة دكرنس، قالت الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة دكرنس إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية، على مساحة 120 متر مربع، بالدور الأول العلوي خارج الحيز العمراني بحوض الديسة بديمشلت وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لأحد المواطنين بقرية غزالة قام ببناء بدون ترخيص بمساحه 17 متر مربع وبارتفاع 4 متر وتمت الإزالة الفورية علي نفق المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة وفك شدة خشبية مخالفة لصب سقف دور ثانى علوى بالبصراط على مساحة 60 متر مربع داخل الحيز العمرانى وتم إزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم كذلك تنفيذ إزالة فورية لقواعد خرسانية مخالف بالشيخ أبو العطا وتم إزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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