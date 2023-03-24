خيل الحكومة.. شوبير يوجه رسالة لمسئولي الكرة لعلاج نجم الإسماعيلي

وجه الإعلامي حمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لمسئولي الكرة المصرية بشأن محمد أبو امين نجم الاسماعيلي السابق

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" ناشدت من يومين المسئولين عن الرياضة في مصر الاهتمام بالكابتن محمد أبو أمين نجم مصر والاسماعيلي السابق الذي يرقد في غيبوبه بمستشفي المقاولون العرب ..

وأضاف :" كثير من لاعبي الكرة القدامي أصبحوا مثل خيل الحكومة بكل أسف وأسي..!!!"

ويواجه المنتخب الأول نظيره مالاوي مساء اليوم في إطار للتصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية