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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خيل الحكومة.. شوبير يوجه رسالة لمسئولي الكرة لعلاج نجم الإسماعيلي

صدى البلد

وجه الإعلامي حمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لمسئولي الكرة المصرية بشأن محمد أبو امين نجم الاسماعيلي السابق 

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" ناشدت من يومين المسئولين عن الرياضة في مصر الاهتمام بالكابتن محمد أبو أمين نجم مصر والاسماعيلي السابق الذي يرقد في غيبوبه بمستشفي المقاولون العرب ..

 

 

وأضاف :"  كثير من لاعبي الكرة القدامي أصبحوا مثل خيل الحكومة بكل أسف وأسي..!!!"

 

 

ويواجه المنتخب الأول نظيره مالاوي مساء اليوم في إطار للتصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية 

الأهلى المقاولون العرب الاسماعيلي شوبير الرياضة كأس الأمم الافريقية

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