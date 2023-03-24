التموين: الدواجن البرازيلية يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الاسلامية

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية في الآونة الأخيرة للعمل على إتاحة وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية تكفى لفترات طويلة ، وتم افتتاح 555 شادر ومعرض لأهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين تصل لـ 30% مقارنة بأسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، وفي النفس الوقت تنظيم معرض "أهلا رمضان" الرئيسي الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث يتيح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل لـ30% ، ويشارك أكثر من 200 عارض وشركة بالمنتجات الغذائية بالمعرض ومشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها بكافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف أن وزارة التموين تعاقدت مع البرازيل على استيراد ‏‏25 ألف طن دواجن مجمدة، والكميات التي ‏ستصل الموانئ المصرية بورسعيد - الإسكندرية تم ‏اتخاذ التدابير اللازمة، لاستقبالها مع التأكيد ‏على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً وهذه الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الاسلامية بالبرازيل ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان متخصصة ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان" ويتم طرح الكيلو بسعر 65 جنيها.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد في تصريحات تلفزيونية ، أن معارض "أهلا رمضان" تعد من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن ، حيث يتم طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أن شركة الدلتا للسكر تشارك في معارض أهلا رمضان " وتطرح كميات كبيرة من منتجات السكر" المبلور الكريستال" الفاخر منتج طبقا للمواصفات العالمية، حيث يتم طرح كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال" بسعر 14.5 جنيه للكيلو وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار الى أن المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى لفترات طويلة ،كما أن مخزون زيت الطعام يتراوح من 5 الى 6 أشهر ،والسكر للأول مرة يتخطى مخزون استراتيجي إلى أكثر من 6 شهور، نظراً لأن مصر أصبحت لديها اكتفاء ذاتي من سلعة السكر يصل لـ 90% بعدما كان لا يتعدى في الماضي 55%.

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد ،إنه مع اهتمام وحرص القيادة السياسية أصبح هناك 8 مصانع لإنتاج السكر من البنجر وأن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين تنتج سنوياً ما يقرب من 340 ألف طن سكر من بنجر السكر ،بالإضافة إلى إنتاج تفل البنجر الذي يدخل في صناعة الاعلاف، ومولاس الذى يدخل في صناعة الخميرة والكحول، كما أن هناك مصانع تابعة لوزارة التموين أيضا تنتج السكر من البنجر وهى شركات "الدقهلية -الفيوم -النوبارية" وغيرها من المصانع الأخرى في مصر حتى أصبحت مصر تنتج 1.8 مليون طن سكر من بنجر السكر ، و 900 ألف طن سكر من القصب من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، كذلك إنتاج 250 ألف طن من فركتوز والجلوكوز" منتجات الذرة " ، حيث يصل إجمالي الاحتياجات الكلية لمصر من سلعة السكر نحو 3.3 مليون طن سنويا نحقق منهم محلياً 90% ،ويعتبر هذا نجاح للدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية.