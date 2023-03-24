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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الطلاب الوافدون يشاركون في تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شارك مجموعة من الطلاب الوافدين في تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر، ضمن مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لإفطار الطلاب الوافدين يوميا طوال شهر رمضان المبارك.

إفطار الطلاب الوافدين 

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركتهم في هذه المبادرة الطيبة التي تجمع الطلاب من أكثر من ١٠٠ دولة، وأن هذا دليل واضح جلي للعالم كله أن الأزهر يعمل على ترسيخ قيم المحبة والتعايش المشترك وتقبل الآخر، كما أن مشهد الإفطار يذكرهم بمشهد تجمع الناس في موسم الحج، حيث يجتمع البشر من كل جنسيات العالم في مكان واحد يعبدون الله ولا يحملون إلا الحب والمودة لبعضهم.


وأعلن الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

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