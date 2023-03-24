جميلة الحلقة 2.. خطة شيطانية ليسرا اللوزي للإيقاع بين ريهام حجاج وزوجها

أذيعت الحلقة الثانية من مسلسل جميلة، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث شهدت الحلقة أحداثا عديدة.

جميلة

وشهدت الحلقة شجار بين جميلة “ريهام حجاج” وزوج شقيقتها “هشام إسماعيل” بسبب تنازله عن كل أملاكه لها بموجب عقود رسمية، واتهامها بتزوير تلك العقود.

جميلة

جميلة

جميلة

فيما اكتشفت شقيقة جميلة وجود علاقة حب بين والدتها “سوسن بدر” وصديقها “سامح الصريطي”، وحاولت إيصال تلك المعلومة لشقيقتها جميلة، فيما قامت الممرضة بالتحدث إلى جميلة وكشفت لها أن والدها نبه عليها بعدم التنازل عن تلك الممتلكات.

جميلة

وخططت صديقة جميلة “يسرا اللوزي” بأن تقوم بالإيقاع بين جميلة وزوجها حتى يطلقها وتدعي أنه تزوج منها طمعا في الميراث .

مسلسل "جميلة" دراما اجتماعية بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.

مسلسل جميلة، هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للانتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وأيمن القيسوني وكريم قاسم.