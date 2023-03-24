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برلمان

بدعم المصريين الأحرار

طالبات مدرسة السويس الثانوية تحصد المركز الأول مكرر أولمبياد المشروعات

صدى البلد

حصد فريق طالبات مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات المركز الأول مكرر فى المشروعات والفوز بالمركز الثانى فى التصفيات النهائية لمسابقة "أولمبياد مدارس مصر" وبدأت من محافظة السويس لتكون نموذجًا للجمهورية؛ وذلك بدعم حزب المصريين الأحرار لهن.

شارك المسابقة 16 مدرسة من المحافظة،في ميادين متنوعة منها النشاط الرياضي والثقافي والمشروعات؛ وحصد فريق مدرسة الثانوية الجديدة – بنات على المركز الأول في النشاط الرياضي ، المركز الأول مناصفة في قطاع المشروعات، والفريق الثقافي حصد المركز الثاني في اولمبياد المحافظة.

ضم فريق العمل "نجلاء فتحي مديرة المدرسة، وعبير عبد الرحمن ومشرفة الفريق وعددًا من الطالبات المتميزات في ميادين المسابقة المختلفة، مع دعم وتعضيد حزب المصريين الأحرار بأمانة السويس بقيادة عادل فاضل أمين الحزب وعضو الهيئة العليا بدعم فريق المشروعات .

وسبق والتقى الفريق مع أمين حزب المصريين الأحرار بالسويس ولجنة التنمية المستدامة بالحزب بحضور المسؤول عنها الدكتور عبد الهادى النجار؛و بعد العديد من  التحضيرات والتدريبات نالت احترام وتقدير الجميع فى مسابقة أولمبياد مدارس مصر التى انطلقت من محافظة السويس، وبعد منافسة شرسة حصد الفريق المركز الأول مكرر.

وفي ضوء دعم الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، وإشراف الدكتورة هبه واصل الأمين العام،  بادر الفنان القدير طارق دسوقي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالحزب تعضيد الفريق بإرسال تسجيل وفيديو داعمًا لهن ضد التنمر في ضوء معطيات المسابقة.

واشاد الحضور بالمجهودات فى المبادرة التى شاركوا بها تحت إسم "طبيعتك تميزك "ودعمتها لجنة الطفولة بالحزب بقيادة أستير كمال بإرسال فيديو للجنة الطفولة بالحزب لمكافحة التنمر.

وأعرب فريق الفتيات خلال التكريم واعلان الفوز عن شكرهم وتقديرهم لجهود ودعم المصريين الأحرار، وسط حضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتور اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس .

ومن جانبه قال عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، إن مسابقة أولمبياد مدارس مصر «دورى المدارس» تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم لإحياء النشاط الطلابى واكتشاف المواهب فى المدارس بمختلف المجالات المعرفية والرياضية والفنية .

وأكد أن الهدف منها التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقاتهم الكامنة فى كل المجالات.

مدارس حزب المصريين الاحرار محافظة السويس الثقافة التعليم

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