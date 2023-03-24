البريد المصري يقدم خصما 25% على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية

في إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وسعي البريد المصري نحو تقديم أفضل الخدمات والمزايا للمواطنين، يقدم البريد المصري نسبة خصم ٢٥٪ للعملاء من الأفراد تبدأ من ٢٦ مارس ولفترة محدودة، على أسعار الخدمات البريدية الداخلية والتي تشمل "خدمة وصلها والبريد السريع و خدمة Easy box"، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال جميع مكاتب البريد ومركز خدمة العملاء " call center " و من خلال تطبيق الهاتف المحمول "وصلها".

ويأتي ذلك في إطار سعي البريد المصرى الدائم إلى التحسين المستمر فى جودة الخدمات وطرح مميزات تنافسية للخدمات البريدية واللوجستية بما يساهم في دعم وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر، وتقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين فى ربوع الوطن بمستوى عالى من الجودة وبأسعار تنافسية، عبر اكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.