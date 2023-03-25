دعاء لنفسي في رمضان .. احرص على قرآن القرآن والقيام

دعاء لنفسي في رمضان ، بحلول هذا الشهر الكريم يستعد المسلم بجملة من العبادات ناهيك عن الصيام بقراءة القرآن والدعاء، فهو شهر الخير والبركة الذي فيه نزل القرآن الكريم، وعلى المسلم أن يستغل هذه الأيام المباركات في الدعاء لنفسه في شهر رمضان المعظم، كما عليه أن يحرص على الدعاء في الأوقات المستجاب فيها الدعاء خاصة بعد وقت السحور فهو وقت تنزل فيه رب العزة وجاء ذلك في الحديث الشريف الذي يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة يقول النبي ﷺ: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.. ولما كان دعاء لنفسي في رمضان محل اسئلة عند الكثيرين نقدمه لقرائنا في السطور التالية.

ومن الكلمات التي يقولها المسلم في الدعاء لنفسه في رمضان اَللّهُمَّ اجْعَل لي نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

وأن يقول اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار اللهم اجعلني وأهلي وأحبتي، ومن دعا لي ومن أحسن لي. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك و اجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين اليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

- اللهم اجعلني في مقام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم في رمضان اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعائه فأجبته.

- اللهم إن رمضانك هل علينا، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، والعفو والمعافاة في ديني وبدني وعاقبة أمري.

ونقول في الدعاء نحن المسلمين لقد هل علينا رمضان، اللهم اكتب لنا فيه من خير ماكتبته لعبادك الصالحين، وجنبنا فيه كل فاحشة وشر وسوء خاتمة.

-اللهم اجعل لى نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقنى فيه حلاوة ذكرك، وأدآء شكرك واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين.

كما أن من كلمات دعاء لنفسي في رمضان اللهم اجعلنى فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلنى فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحنى فيه عن موجبات سخطك اللهم أعنى على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادى المضلين

اللهم اجعلني في مقام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم في رمضان إجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعائه فأجبته. في رمضان اللهم ارزقني من حظوظ الدنيا والاخرة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر و سهل أموري فيه من العسر إلى اليسر و أقبل معاذيري و حط عني الذنب و الوزر.

-اللهم أخرجني من أشد الضيق الى أوسع الفرج ، اللهم لا تبتليني فيما لا أستطيع عليه صبراً ، وسهل لي ماصعب عليَّ، ولا تفتني في ديني.

-اللهم زد قلبي أمناً و أمان، وزد عليه سكينة و أطمئنان، اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل و الأمر و التفكير، اللهم احرمني لذه معصيتك و ارزقني لذه طاعتك.

-ياربنا إهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ماقضيت، إنك تقضي بالحق ولايقضى عليك.

- ربنا إنا نعوذ بك من العجز والكسل ، ونعوذ بك من الهم والحزن، ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين ، وقهر الرجال. لنفسي في رمضان اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضائك، نسألك بكل اسمٍ سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا.

-اللهم اهدِني فيمن هدَيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت. اللهم اقسِمْ لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتَك، ومِن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا.

أفضل دعاء في رمضان

أفضل دعاء في رمضان لم يرد نصا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل دعاء في رمضان، لكن باب الدعاء واسع وعلى المسلم أن يختار ما يشاء ويدعوا بما يريد ، ويختار الأوقات المناسبة للدعاء خاصة وقت الإفطار مع تطبيقه لسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار على تمرات.

ومن الأدعية التي اخترناها في موضوعنا أفضل دعاء في رمضان يا رب ادخله علينا وأنت راض عنا اللهم اجعل شهر رمضان تتبدل به ذنوبنا حسنات وهمومنا أفراح وأحلامنا حقيقة. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء.

اللهم في رمضان نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم، اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء واصلحت حالنا وأجبت دعائنا وغفرت ذنوبنا.

- اللهم بلغنا رمضان يارب ونحن على مشارف قدوم رمضان ربنا لا تحرمنا من أمنية بلوغه اللهم فرح قلوبنا وانر دروبنا وهب لنا سعادة تذهب أحزاننا وهمومنا.

ومن كلمات أفضل دعاء في رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريج للهموم اشتقنا يا رمضان. مع قدوم شهر الرحمة والغفران والعتق من النار.

اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضائك، نسألك بكل اسمٍ سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا

دعاء دخول شهر رمضان

دعاء دخول شهر رمضان عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال، قال: اللهم أهلّه علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.. وتلك هي الكلمات التي وتردت في السنة النبوية في دعاء دخول شهر رمضان ، كما أن هناك أدعية أخرى اللهم بلغنا رمضان.

وفي دعاء دخول شهر رمضان أسألك اللهم أن تبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن في أتم صحة وعافية. من الآن أنت في رحاب رمضان، شهر الخير البركات والنفحات، شهر المغفرة والعتق من النار مع قدوم شهر الخير كثيرا ما نسمع من يدعو بهذا الدعاء اللهم بلغنا.

-اللهم بلغنا رمضان وانت راضي عنا اللهم اجعل قدوم رمضان مفتاح خير على الامه العربية والإسلامية. وتمضي بنا الأيام وتتعاقب الأسابيع وتتوالى الشهور ويقترب منا قدوم شهر الخير والبركة والرحمات، ويعلو حداء المؤمنين ودعاؤهم الخالد اللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال ربي أدخل شهر رمضان علينا وأنت راض عنا.

-اللهم أجعل لنا دعوه لاترد وهب لنا رزقا لايعدوأفتح لنا بابا إلى الجنة اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولامفقودين.

ويستحب أن نقول في دعاء دخول شهر رمضان اللهم اجعل رمضان شهرا جديدا لأرواحنا يمحو عنا ما مضى و يبلغنا عفوك والرضى مبارك عليكم الشهر. اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لافراحنا يارب.

- اللهم اجعل هذا ال رمضان تغييرا للأفضل وبداية لحياة دائمة أجمل بقربك يارب.

-اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان.

- اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول. اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار. اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني.

-اللهم هذا الشهر الذي أنزلتَ فيه القرآن وانزلت فيه ايات بيّنات من الهدى والفرقان، اللّهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرَدّ ولا يُبدّل أن تكتبني من عتقاء هذا الشّهر، وأن تكتبني من حُجّاج بيتك الحرام، المبرور حجّهم، و المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، والمُكَفَّر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتُقدّر أن تُطيل عمري، وتُوسّع عليّ من الرّزق الحلال يا رب العالمين.

-اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم) متفق عليه.

-اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيخ الدجال. لنفسي في رمضان اللهم اني اسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزفني و ارزق احبتي توبة نصوحه، يامقلب القلوب ثبتني وثبت احبتي على دينك.

-اللهم إني أسألك فيه يا ألله، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم

-ربي ارزقني واكرمني واحفظني وصبرني ويسرلي وبارك لي واجعلني من عبادك المخلصين يارب العالمين

-اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني

-ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنآ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

يا رب ادخله علينا وأنت راض عنا اللهم اجعل شهر رمضان تتبدل به ذنوبنا حسنات وهمومنا أفراح وأحلامنا حقيقة. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء. اللهم في رمضان نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم.