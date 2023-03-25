إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بالتصويت ضد خطة الإصلاح القضائي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالتصويت ضد خطة الإصلاح القضائي في الكنيست، في أحدث مواجهة علنية بين الجانبين على خلفية الأزمة التي خلفتها خطة الائتلاف الحكومي لإجراء تغييرات واسعة في القضاء.

وحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن "وزير الدفاع لا يتردد في الاستمرار في التعبير عن معارضته للتشريع كما هو مقترح حاليا، وأوضح لنتنياهو أنه إذا لم يتم إيقاف التشريع في الأيام المقبلة أو لم يتم التوصل إلى حل وسط، فسوف يعارضه".

وأشارت القناة إلى أن "غالانت، لا ينوي حتى اللحظة الاستقالة من منصبه"، مضيفة أن "نتنياهو، طلب بضعة أيام لمحاولة تسوية الأزمة والتوصل إلى حل وسط، وهو ما استجاب له غالانت".

وقالت القناة الإسرائيلية: "تفاقمت الأزمة الداخلية في الجيش الإسرائيلي بعد الثورة القانونية، وفي وقت سابق، أبلغ مئات من جنود الاحتياط، إضافة إلى 200 طيار من القوات الجوية توقفهم عن العمل".

الليلة الماضية، أكد نتنياهو، أنه "مصمم على المضي قدما في تعديلات قضائية مسؤولة"، متابعا: "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف أن يعرض مستقبلنا للخطر، وسأبذل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك".

ودعا نتنياهو، المنظومة الأمنية في إسرائيل لاتخاذ موقف حازم ضد "العصيان العسكري" في صفوف جنود وضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.