أمير عزمي: فيتوريا حطم نظرية الأهلي والزمالك

أكد أمير عزمي مجاهد ، المدير الفني لفريق السكة الحديد ، أن الفوز على حساب مالاوي بنتيجة 2-0 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 منح الفراعنة العديد من المكاسب.



وقال مجاهد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المنتخب الوطني تحسن مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي لا يعرف الأهلي والزمالك فقط وحطم هذه النظرية بل يمنح الفرصة للاعب الأفضل والأكثر جاهزية بغض النظر عن فريقه.



وأشار إلى أن أكبر مثال على ذلك مشاركة محمد حمدي لاعب بيراميدز على حساب أحمد فتوح وأيضاً مشاركة اللاعب محمود حماده أساسياً على حساب ثنائي الأهلي مروان عطية وحمدي فتحي.



وأوضح أن المنتخب حقق المطلوب بحصد النقاط الثلاث لاستعادة التوازن مؤكداً أن هناك تحدي كبير في التصفيات خاصة أن المنتخب خسر أمام إثيوبيا بنتيجة 0-2.

