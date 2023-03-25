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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: الصين لم ترسل أسلحة عسكرية إلى روسيا

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة في أوتاوا أن الصين "لم تُرسل" أسلحة إلى روسيا منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل عام ونيّف.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن: "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وأنا أسمع أن الصين ستزوّد روسيا أسلحة مهمة... لم يفعلوا ذلك بعد. هذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك، لكنهم لم يفعلوه بعد".

وأضاف بايدن: "أنا لا أستخفّ بالصين. أنا لا أستخفّ بروسيا"، معتبرا أنّ التقارير عن التقارب بينهما ربما كانت "مبالغا فيها".

وشدّد بايدن في المقابل على العلاقات القوية بين الديمقراطيات الغربية، قائلا "إذا حدث أيّ شيء، فهو أن الغرب قد أصبح بشكل ملحوظ أكثر اندماجا".

وتحدث بايدن عن التحالفات الأمنية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، على غرار الرباعية التي تضم أيضا أستراليا والهند واليابان، وكذلك تحالف "أوكوس" مع أستراليا وبريطانيا.

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خلال زيارة أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو الأسبوع الماضي، أشادت روسيا وبكين بـ"الطبيعة الخاصة" لعلاقاتهما.

لكن الزعيم الصيني لم يعد بتوفير أسلحة للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، وهي خطوة كانت ستستدعي في حال حصولها فرض عقوبات غربية على الصين.

ويوم الخميس، قال قادة في "البنتاجون"، إن الجيش الأمريكي يجب أن يكون جاهزا لمواجهة محتملة مع الصين، مما دفع الكونجرس إلى الموافقة على موازنة وزارة الدفاع المقترحة البالغة 842 مليار دولار والتي من شأنها تحديث القوات في آسيا وحول العالم.

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