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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد صفوت وسارة سلامة يتوعدان لعمرو سعد في مسلسل الأجهر

أحمد صفوت وسارة سلامة
أحمد صفوت وسارة سلامة

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل "الأجهر" الذي يقوم  ببطولته  كل من  عمرو سعد وسيد رجب وعدد من النجوم العديد من الأحداث المثيرة، وتصدر العمل محرك البحث جوجل. 

 

 

تربط أحمد صفوت "نجل السعداوي" بالفنان عمرو سعد "الأجهر" علاقة نزاع وخلافات دفعت بالأول إلى محاولة قتل بطل العمل في أفريقيا لكنه لم يتمكن من تنفيذ خطته.

 

 

يعمل السعداوي "سيد رجب" والأجهر سويا في تجارة الألماس والتنقيب عنه في أفريقيا، في حين يشعر ابنه بالغيرة، ويحاول قتله حتى يتمكن من كسب ثقة والده.

 

في الوقت نفسه تربط أحمد صفوت علاقة عاطفية بالفنانة سارة سلامة التي كانت تحب الأجهر من قبله، لكنها لم تتمكن من إقناعه بحبها، فبحثت عن نجل السعداوي لتحقق أحلامها بمساعدته.

 

مسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد، درة، أحمد صفوت، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أنوشكا وغيرهم، وهو من تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

الأجهر عمرو سعد ناهد السباعي أحمد مجدى عمرو عبد الجليل

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