نسرين أمين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين امين جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عبر خاصيه استوري.

وظهرت نسرين بلوك شتوي باللون الفوشيا، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر منسدلا علي اكتفها لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.

وتنتظر نسرين أمين عرض مسلسل "حرب الجبالى" المكون من 45 حلقة والذى اتنهت من تصويره مؤخرا، وهو بطولةأحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمدعزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وانتهت نسرين أمين الشهر الماضى من تصوير فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوى، والذى تجسد فى أحداثه شخصيةشقيقة الفيشاوى وتعمل مطربة شعبية فى الأفراح، والعمل سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق ويشاركفي بطولته ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.