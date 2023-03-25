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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تتسلم ملفات خريجى عين شمس وحلوان لوظيفة معاون نيابة

صدى البلد

حددت النيابة الإدارية اليوم السبت، موعدا لخريجي كلية الحقوق بجامعتي عين شمس وحلوان دفعة 2022، لسحب ملفات التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية.. وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، علي ان ينتهى التقديم لجميع الجامعات فى 28 من الشهر الجاري.

 

شروط سحب الملف 

وأكدت النيابة الإدارية، أنه يشترط لسحب الملف أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكتروني وتشمل: 

 

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، 5 نسخ.

 

- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

 

- لن يلتفت الى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

 

وكانت النيابة الإدارية أعلنت عن فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وذلك من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة ٢٠٢٢.

 

وتابعت: “يشترط لمن يتقدم للوظيفة أن يكون حاصلا على تقدير جيد علي الأقل، وألا يزيد عمره عن ٣٠ عاما، وان يجتاز الاختبارات الطبية والمقابلة الشخصية”. 

 

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