ياسمين عز ترد على مربوحة بعد عرض مسلسل الكبير أوي.. شاهد

مع ترقب المشاهدين في رمضان للجزء السابع من الكبير أوي حرصت الإعلامية ياسمين عز على التعليق على الحلقة الأولى بعد مشهد الصوت الصيفي والشتوي الذي دار بين مربوحة والكبير في سخريه من المذيعة ياسمين عز التي تقول دائما ان صوتها شتوي.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن أن الحلقة أثارت موجة من السخريه والترقب لحلقات الكبير قوي ونشرت ياسمين عز عبر حسابها على انستجرام صورة من المسلسل وردت “بتعليق على السخرية من صوت صيفي وشتوي ب حلوه”.

أضاف أن التقريرأن أحداث الحلقة شهدت شكوى مربوحة من زوجها لأنه يخونها مع الفتيات على الانترنت وظهرت خلالها الراقصة لورديانا بفستان الزفاف في مشهد يحلم خلاله احمد مكي بزواجها من الراقصة على زوجته مربوحة.