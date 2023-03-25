منخفض السودان الموسمي.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن الهيئة حذرت من وجود حالة من التقلبات الجوية، بداية من الأمس، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضافت نتأثر أيضا بمنخفض السودان الموسمي، وعليه بدأت البلاد تتأثر بكميات كبيرة من الأمطار على معظم محافظات البلاد، متابعة: من المتوقع أن تستمر فرص تساقط الأمطار الرعدية اليوم.



وأوضحت أنه من الممكن أن تتشكل بعض السيول في سيناء، كما أننا نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بفارق 8 درجات عن الأمس.

أمطار ورياح محملة بالأتربة

وحذرت من نشاط حركة الرياح، والتي يترتب عليها زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، كما أنه سيكون محمل بالأتربة.



وأشارت أن حالة التحسن ستبدأ من الغد، محذره بضرورة القيادة بهدوء تام، والالتزام بالإرشادات.

ونوهت بضرورة متابعة الأحوال ونشرة الطقس، متابعة: درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية طوال الأسبوع.