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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سُحب رعدية وأمطار| تفاصيل حالة الطقس ثالث أيام رمضان.. وهذا موعد انتهاء الموجة

صدى البلد

فاجئنا طقس أمس، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، بهطول أمطار غزيرة يصاحبها البرق والرعد، بعد ما شهد نهار اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، ما جعل الجميع يسائل عن طقس اليوم، كيف سيكون وهل سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، أم يستمر سقوط الأمطار؟… 

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توقعات بسقوط أمطار اليوم 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المتوقع وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة الهواء الساقط أسفل السحب الرعدية، حيث ناشدت الأرصاد ضرورة القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبًا لانزلاق السيارة والتأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر وتجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ملامسة أعمدة الإنارة، تجنبًا للصواعق الكهربية، وكذلك عدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أي أجهزة كهربائية.

حالة الطقس على القاهرة اليوم 

يشهد طقس القاهرة اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل درجة العظمى عليها 20 درجة مئوية، مع وجود نشاط رياح يساهم في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

متى تنتهي التقلبات الجوية؟ 

من المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية 48 ساعة، على مدار يومي أمس الجمعة واليوم السبت، وفقًا لما أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة تليفزيونية، على أن يعود التحسن في الأحوال الجوية مرة أخرى غدًا الأحد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة  21 13

العاصمة الإدارية  22 13

6 أكتوبر 22 14

بنها 21 13

دمنهور 20 13

طنطا 21 13

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 20 14

الفيوم 22 14

الوادي الجديد 28 13

الأقصر 29 15

بني سويف 22 13

المنيا 23 10

 

سقوط امطار شهر رمضان فيسبوك حالة الطقس متى تنتهي التقلبات الجوية درجات الحرارة المتوقعة

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