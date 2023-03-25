دلتا الخير| نواب يشيدون بقرار إضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية.. ويؤكدون: تدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي

النائب جمال أبو الفتوح:

الدلتا الجديدة تدعم قدرات مصر التنافسية في المنتجات الزراعية

برلماني:

الدلتا تعمل على تعزيز التكامل لنمو التصنيع الغذائي

النائب إيهاب رمزى:

إضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية يحقق الاكتفاء الذاتى من السلع ويضاعف الصادرات

أكد عدد من النواب، أهمية قرار القيادة السياسية بالعمل على إضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية، والذي يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع ويضاعف الصادرات، مشيرين إلى أن الدلتا الجديدة، تدعم قدرات مصر التنافسية في المنتجات الزراعية ، وتعمل كذلك على تعزيز التكامل لنمو التصنيع الغذائي.

وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا على مدار السنوات الماضية للنهوض بقطاع الزراعة المصرية ورفع كفاءة المحاصيل الاستراتيجية بزيادة المساحة المستصلحة والخروج من حيز الوادى الضيق بإنشاء المدن الجديدة بأكثر من 14 ألف مشروع، ومنها مشروع الدلتا الجديدة بإضافة أكثر من 2.2 مليون فدان، توشكى ومشروعات سيناء، وغيرها لبناء مجتمعات عمرانية قائمة على الزراعة.

وأوضح أن تلك الجهود تأتي في إطار تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تساهم في تجنيب البلاد من مخاطر تأثر سلاسل الإمداد وأسواق السلع الغذائية الأساسية فى ظل هذه المتغيرات العالمية وتقليل فجوة السلع الاستراتيجية، وذلك بهدف الوصول لتنمية زراعية شاملة وإحتوائية، ترفع من قدرات الدولة لزيادة صادراتها بتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تدعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني وتوفر المزيد من فرص العمل إذ تستوعب في ذلك متطلبات الزيادة السكانية.

واعتبر أن مشروع الدلتا الجديدة يعد من أكبر المشروعات التي تحقق استراتيجية الزراعة 2030، خاصة مع موقعه الاستراتيجي لقربه من الموانيء، بما يجعله امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا، مشددا أن تلك الخطى تنطلق من ركيزة رئيسية لدى الدولة بأن هناك ارتباطا وثيقا بين الأمنين الغذائي والمائي، باعتبارهما أمناً قومياً، لذلك حرص الرئيس على دعم تلك المناطق بإقامة شبكة طرق متكاملة، لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمرانى المستقبلى بها وما يرتبط بها من حركة نقل وتجارة، ونمو للتصنيع الغذائي وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة.

وأكد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ذلك يعكس أهمية فضلا تعزيز التكامل مع الأنشطة الصناعية من خلال أنشطة موازية ومكملة للزراعة بالقرب من المجتمعات الجديدة لنمو التصنيع الغذائي، وتكثيف الاستثمارات الزراعية بالترويج للخارطة الاستثمارية لتحقيق أعلى نسب من الاكتفاء الذاتي وبذل الجهود لتوسيع توطين التكنولوجيا بشروط مُيسّرة، مطالبا بالعمل على نقل التكنولوجيا أولا بأول للمزارع بتشجيع التحول الزراعي البيئي لأنظمة الإنتاج والابتكار من أجل المناخ، لتغيير العادات التقليدية الموروثة والتي يمكن أن تسبب اهدار، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية الأوروبية.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى الاهمية الكبيرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة حوالي 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يفوق ثُلُث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية.

وأشار " رمزى "، في تصريح له، الى أن نجاح الحكومة فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصري ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني مطالباً من الحكومة وضع سياسات وخطط واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذا المشروع الذى يعد واحداً من أهم المشروعات القومية العملاقة لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن تحقيق الأمن الغذائى لمصر وشعبها يجب أن يحتل اولوية قصوى فى سياسات الحكومة خلال هذه المرحلة والظروف الاقتصادية التى تعانى منها غالبية دول العالم مؤكداً أن الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع لزيادة الرقعة الزراعية سيقضى على جميع المشكلات التى تواجه مصر مؤكداً أن الازمات التي شهدها الاقتصاد المصري كانت بسبب الاعتماد على استيراد العديد من السلع والمنتجات الزراعية خاصة المتعلقة بقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة التى تتطلب الاسراع فى زراعات مساحات كبيرة من الاراضى لتوفير الاعلاف بدلاً من استيرادها بعشرات المليارات من الدولارات.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة الالتزام التام بتكليفات الرئيس السيسى بتحديد أسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من القمح والارز والبذرة وفول الصويا وعباد الشمس وقصب السكر وغيرها من المحاصيل باسعار عادلة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى من خلال الاسترشاد بالاسعار العالمية لمختلف المحاصيل الزراعية مؤكداً اهمية تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى حتى يقبل المزارع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية للحد من الفاتورة الاستيرادية.