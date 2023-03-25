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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ صاحبة الصوت الذهبي في الابتهالات الدينية

صاحبة الصوت الذهبي
صاحبة الصوت الذهبي

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صاحبة الصوت الذهبي في الابتهالات ندى أحمد عبد الله الطنطاوي، الطالبة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، التي فازت في مسابقة الصوت الذهبي في الابتهالات الدينية التي أجرتها وزارة الأوقاف، وأعلن فوزها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تميز ندى بصوت متميز في التلاوة والإنشاد والابتهالات منذ طفولتها، ولحرصها على حفظ كتاب الله، والإنشاد، كافأها الله بفوزها بالصوت الذهبي في مسابقة وزارة الأوقاف، موجهاً الشكر لأسرتها التي دعمتها، إضافة لشيخها الدكتور أحمد طلال الذي تبنى العديد من الأطفال وتمكن من تقديمهم بعد تدريبهم نجوماً في عالم الإنشاد والابتهالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ زاخرة، بالأصوات المتميزة في التلاوة والابتهالات والإنشاد، موجهاً الشكر لكل أسرة تحرص على تحفيظ أبنائها القرآن الكريم، وتوجيههم الوجهة الصحيحة، للكتاتيب والمشايخ المتميزين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، لمتابعتهم، وتنمية مواهبهم، مؤكداً أنه سيتم تكريمها خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ وزارة الأوقاف المجلس التنفيذى الإبتهالات الدينية الدكتور محمد مختار جمعة حملات نظافة

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