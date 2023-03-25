عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تعقد برنامجًا تدريبيًا للشباب عن "إعداد دراسات الجدوى"

خلال ورشة وزارة التخطيط
خلال ورشة وزارة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامجاً تدريبياً عن "إعداد دراسات الجدوى" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار متابعة نتائج أعمال المشروعات التنموية الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى في مسابقات مبادرة شباب من اجل التنمية، فضلاً عن تنمية مهارات الشباب المشاركين في مسابقات المشروعات التنموية للعام الجامعي 2022-2023.

وحضر افتتاح البرنامج التدريبي السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. محمد علاء نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية بالوزارة، د. داليا خليل، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية بالمجلس (عبر خاصية فيديو كونفرانس)، وعائشة غنيمي اقتصادي أول والمسؤول التنفيذي للمبادرة، وإنجي الصالحي، مسؤول أول بالقطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بإدارة الائتمان المركزي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، وإنجي أباظة ، مدير التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة من لقاء الخبراء

نائب وزير التخطيط: توفير المناخ التنافسي الحر ضروري


وخلال افتتاح البرنامج التدريبي أعرب السفير حازم خيرت عن سعادته بالشباب المشارك في المبادرة لأنهم شباب مبدعين ومفكرين وسيكون لهم أثر ومساهمة كبيرة في بناء مستقبل مصر، مؤكدًا على اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنمية مهارات ورفع قدرات الشباب.

ووجه النصيحة للشباب المشاركين في البرنامج التدريبي بالاستمرار والكفاح من أجل تحقيق أحلامهم وعدم اليأس مهما واجهوا من تحديات.  

من جانبه أشار الدكتور محمد علاء إلى أن البرنامج يأتي في إطار استمرار جهود مبادرة شباب من أجل التنمية لنشر الوعي وتحفيز الشباب للمشاركة بأفكار وسياسات ومبادرات تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، موضحاً أن البرنامج التدريبي سيركز على موضوع مهم للمشروعات التنموية وهو إعداد دراسات الجدوى، لافتاً إلى تطلع القائمين على المبادرة بالاحتفال في شهر يوليو من كل عام بالفائزين في مسابقة العام، إلى جانب متابعة الفرق الفائزة في الأعوام الماضية ومعرفة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بهم.

من جانبها، قالت الدكتورة داليا خليل أن البرنامج يهدف لدعم الفرق المشاركة في مسابقة هذا العام وكذلك الفرق الفائزة بمسابقة المبادرة في العام الماضي، مؤكدة حرص المبادرة على أن ترى مشروعات الفرق الفائزة النور  ويتم تنفيذها على أرض الواقع، حيث يتم تقديم الدعم لهذه الفرق بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات والجهات الداعمة مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم للفرق الفائزة من خلال الجامعات وذلك بهدف أن تساهم هذه المشروعات في حل مشاكل وتنمية المجتمع. 

وتضمن البرنامج التدريبي التعريف بجهاز تنمية المشروعات والإنجازات التي حققها، الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها، وكيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمية مهارات الشباب مسابقات المشروعات التنموية اخبار مصر مال اعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

بعد الأمطار الرعدية والتقلبات الجوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 6 أيام المقبلة| منخفض سوداني

موضوعات متعلقة

التخطيط: تمثيل المرأة بمجالس الإدارة تضاعف منذ 2018 ووصل لـ20% في 2022

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحة السعودية حول هذا الأمر

دخل سنوي ثابت من الحكومة للأسرة.. الشروط والأحكام

دعاء يوم 3 من رمضان يغير حياتك في أقل من ساعة.. علي جمعة: اغتنموه

زيارة جديدة لمدير الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا

مصدر أمنى يكشف حقيقة التعدى على مؤذن أمام مسجد بالإسكندرية

حضور محدود.. مفاجأة في جنازة أبلة فضيلة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية

تحذير عاجل من أستخدام هذه الأدوية لعلاج آلام الظهر.. تفاصيل

لو بتعاني الحموضة بعد الفطار .. 4 عصائر طبيعية تخلصك منها

حلويات مضان| طريقة عمل ليالي لبنان بمذاق لايقاوم

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ