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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كشف مستعجل الحلقة 3 .. دكتور سهام يمنع جريمة قتل في الفيوم

مصطفى خاطر ومحمد
مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن

كشفت  أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كشف مستعجل   أن شقيقة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) هي نفسها نانو ساسو (هنادي مهنا) التي يحبها يوسف (مصطفى خاطر)، فكيف سيتصرف دكتور سهام وهو مهدد بالقتل إذا لم يُعالج يوسف؟

واستعرضت الحلقة الثالثة عن محاولات سهام الهرب من يوسف، ولكن يجبره الأخير ويقنع أهله بالسفر إلى الفيوم، ليعرف سهام أن يوسف يخطط لعملية قتل، فيحاول إقناع أهله برفضه ولكن تعلّق شقيقته به وأموال يوسف الكثيرة يقف حاجزًا أمام محاولات سهام.

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كشف مستعجل الحلقة 2.. دكتور سهام يقرر الهرب من القاتل خارج مصر

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كشف مستعجل الحلقة 1.. مصطفى خاطر "شيف" يتحول لقاتل

 

 

مسلسل كشف مستعجل 

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

 

وكان قد شارك النجم محمد عبد الرحمن في موسم الرياض بمسرحيتي سيدتي الجميلة وفرصة سعيدة، وحصد معهما ردود أفعال إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري، كما احتل فيلمه الخطة العايمة تريند مصر على منصة نتفلكس، كما احتل بأحدث أفلامه الدعوة عامة تريند منصة شاهد vip.

كشف مستعجل مسلسل كشف مستعجل النجم محمد عبد الرحمن محمد علي رزق أشرف عبد الغفور

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