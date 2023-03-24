كشف مستعجل الحلقة 2.. دكتور سهام يقرر الهرب من القاتل خارج مصر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كشف مستعجل، تورط دكتور سهام في قصة القاتل المحترف الذي يتضح أنه تقدم لخطبة شقيقته.

حاول دكتور سهام الهروب من قصة القاتل الذي طلب منه علاجه، التقدم ببلاغ ضده لكنه يراقبه على مدار 24 ساعة ولم يمنحه الفرصة.

كما فكر في إبلاغ زوجته بالقصة لكنه زرع كاميرات وأجهزة تسجيل في منزله، وحذره بأن المهلة المتبقية على العلاج أو قتله أصبحت 13 يوما.

ظهر الفنان محمد لطفي في الحلقة الثانية من كشف مستعجل أيضا بدور مغني أجنبي وصاحب مطعم، وهو في الحقيقة محرك القاتل المحترف يوسف ويبلغه بتفاصيل العمليات المطلوبة منه.

قرر دكتور سهام الهرب برفقة أسرته، ليحميهم ونفسه من القاتل، ولكنه يفاجأ أثناء الاحتفال بخطبة شقيقته بأن العريس هو يوسف.

الحلقة الأول كشف مستعجل



بدأت منصة watch it عرض أولى حلقات مسلسل "كشف مستعجل" أمس، الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكري.

بدأت الحلقة الأولى بذهاب مصطفى خاطر "يوسف" إلى طبيب نفسي وهو محمد عبدالرحمن "سهام عز الرجال"، ويطلب "يوسف" من تمرجي العيادة أن يدخل "كشف مستعجل" متجاهلا بعض المرضى الجالسين في العيادة، و يسبب ذلك خلافات بين المرضى ويرتفع الأصوات، ليخرج دكتور "سهام" من غرفته فيجد "يوسف" في صدام مع المرضى والتمرجي، ويصطحبه إلى داخل غرفة الكشف.

يبدأ "يوسف" الذي يجسده مصطفى خاطر، في تعريف نفسه لدكتور "سهام" الذي يجسده محمد عبدالرحمن، ويروي له بعض تفاصيل عن حياته، منها أنه يعمل شيف ولديه مطعم وكان متزوج عن قصة حب قوية ولكن لظروف لم تنكشف بعد، انفصل عن زوجته بعد أن سقط حملها، وتدهورت حياته بسبب إغلاق مطعمه، ومن أبرز ما ظهر على شخصية يوسف أنه شخص عصبي جدا بسبب ضغوطات الحياة، حتى أنه كان يضرب زبائن المطعم.

ويكشف يوسف عن حبه لفتاه جديدة، ويروي للدكتور سهام تفاصيل ملاحقته لها طوال الوقت وفي كل مكان، لتظهر هنادي مهنا و تلعب شخصية "عاليا" صباحا، وهي ممثلة مغمورة بفرقة مستقلة، يقودها محمد على رزق، ومساء تعمل مطربة شعبية مشهورة بأغاني المهرجانات وتغني في الأفراح باسم "نانو ساسو"، وتغني هنادي في الحلقة الأولى اغنيتين الأولى فرنسية، والثانية مهرجان شعبي.

ويروي يوسف أنه حاول كثيرا أن يكشف ل"عاليا" عن حبه ولكنها تحرجه وتطلب منه ألا يزورها في المسرح مره أخرى، حتى يحدث صدام بينها وبين مدير الفرقة محمد على رزق، ويتدخل على إثره مصطفى خاطر فتبدأ في الميل له.

في المقابل يتعرف المشاهد على شخصية دكتور سهام، والمتزوج من إلهام وجدي، التي تلعب رياضة كيك بوكس، وهي التي تدافع عنه دائما، ويعاني دكتور سهام نفسه من مشاكل شخصية تتطلب علاج نفسي، وهو ما جعل يوسف يلجأ له بعد أن عرف كل تفاصيل حياته الخاصة، حتى يعترف له بالسبب الحقيقي في الذهاب لطبيب نفسي، ويكشف له حقائق حول جرائم القتل التي ارتكبها.