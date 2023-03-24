هنادي مهنا تنشر كواليس الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل.. شاهد

نشرت الفنانة هنادي مهنا فيديو لكواليس الحلقة الأولي من مسلسل “كشف مستعجل”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت هنادي مهنا علي الفيديو كاتبة: “من كواليس الحلقة الأولي كشف مستعجل”.

وعرض أولى حلقات مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكري.

و بدأت الحلقة الأولى بذهاب مصطفى خاطر "يوسف" إلى طبيب نفسي وهو محمد عبدالرحمن "سهام عز الرجال"، و يطلب "يوسف" من تمرجي العيادة أن يدخل "كشف مستعجل" متجاهلا بعض المرضى الجالسين في العيادة، و يسبب ذلك خلافات بين المرضى ويرتفع الأصوات، ليخرج دكتور "سهام" من غرفته فيجد "يوسف" في صدام مع المرضى والتمرجي، ويصطحبه إلى داخل غرفة الكشف.

يبدأ "يوسف" الذي يجسده مصطفى خاطر، في تعريف نفسه لدكتور "سهام" الذي يجسده محمد عبدالرحمن، ويروي له بعض تفاصيل عن حياته، منها أنه يعمل شيف ولديه مطعم وكان متزوج عن قصة حب قوية ولكن لظروف لم تنكشف بعد، انفصل عن زوجته بعد أن سقط حملها، وتدهورت حياته بسبب إغلاق مطعمه، ومن أبرز ما ظهر على شخصية يوسف أنه شخص عصبي جدا بسبب ضغوطات الحياة، حتى أنه كان يضرب زبائن المطعم.



ثم يكشف يوسف عن حبه لفتاه جديدة، ويروي للدكتور سهام تفاصيل ملاحقته لها طوال الوقت وفي كل مكان، لتظهر هنادي مهنا و تلعب شخصية "عاليا" صباحا، وهي ممثلة مغمورة بفرقة مستقلة، يقودها محمد على رزق، ومساء تعمل مطربة شعبية مشهورة بأغاني المهرجانات وتغني في الأفراح باسم "نانو ساسو"، وتغني هنادي في الحلقة الأولى اغنيتين الأولى فرنسية، والثانية مهرجان شعبي.