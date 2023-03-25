حوافز إضافية | فرص عمل ذهبية للشباب .. اعرف الشروط

يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة تضمن لهم راتبا ماديا ثابتا وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن وظائف شاغرة جيدة تتناسب مع الشباب وتخصصاتهم المختلفة.



فرص عمل الشباب والرياضة

وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لبعض الشركات التي تطلب شغل وظائف بها.



وتتوافر وظائف فى شركات خاص خلال اليوم التوظيفي المفتوح لمصنع ملابس في التجمع الثالث، وذلك من الأحد للخميس الموافق 26 إلى 30 مارس 2023 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساء وفقا لما أعلنته وأعلنت وزارة الشباب عبر حسابها الرسمي علي "فيسبوك" .

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتوفر وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الوظائف فى تخصصات متنوعة تتضمن مايلي :-

- تضمن الإعلان الحاجة إلى صنايعي سنجر مراحل (خبرة)

- الحاجة إلي تدريب سنجر (دون خبرة)

- كما تتضمن فرص عمل الشباب والرياضة مقص دار (خبرة)

-و تشمل وظئف الشباب والرياضة الحاجة أيضا إلي مساعد مقص دار (دون خبرة)

- كما تتوافر أيضا وظيفة مكوجي (خبرة)

- كما تشمل الوظائف المعلنة الحاجة إلى فني صيانة (خبرة)

-أما للراغبين فى العمل كعمال تشطيب وفرز (دون خبرة) يمكنهم التقديم فى فرص عمل الشباب والرياضة

شروط التقديم فى وظائف الشباب والرياضة

وتشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المتاحة فى مصنع الملابس مايلي :-

- جميع المؤهلات (عالي- ومتوسط)

- يشترط للتقديم فى وظائف الشباب والرياضة أم يكون أقصى حد للسن 45 سنة

- ضرورة وجود موقف واضح من الجيش

مميزات وظائف مصنع الملابس

وتتوافر الوظائف المعلنة فى مصنع الملابس منطقة التجمع الثالث - منطقة الألف مصنع، ويوفر المصنع للملتحقين به رواتب مجزية وأيضا حوافز انتظام وفيما يخص عدد ساعات العمل = 8 ساعات كما يحصل المتقدم على يوم إجازة/ أسبوع.

ويتيح مصنع الملابس لموظفيه مواصلات (السلام /حلوان/ محور/ المعادي /البساتين/ المقطم) وأيضا تأمين اجتماعي وطبي.