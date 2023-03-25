عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن كتيب المفاهيم الخاص بـإمتحانات الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا للمديريات التعليمية للتأكيد على حسن سير العملية التعليمية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم التي سيتم توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والتأكد من متابعة أعداد الطلاب لضمان توافر الأعداد الكافية.

كما تضمن الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة مجموعات الدعم المدرسية، وتذليل كافة العقبات وإرسال تقارير  دورية للوزارة، والاستمرار في تنفيذ فعاليات المسرح المدرسي لعقد مسرحية على مستوى كل إدارة ثم كل مديرية تمهيدا للتصفية على مستوى الجمهورية.

وشدد الكتاب الدوري  الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكيد على إجراء احتفال لأبنائنا من ذوي الهمم في كل مديرية تعليمية؛ تمهيدًا لعمل عرض واحد على مستوى الجمهورية، والتأكيد على إثابة المتميزين من العاملين على مستوى المديرية، والتوجيه بتصويب الأخطاء، وفقًا للقواعد، مع عدم التجاوز والتحلي بالانضباط فيما يتعلق بالقاء التوجيهات الشفهية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

ترشيحاتنا

إطلاق سراح بطل فيلم 'فندق رواندا' روساباجينا وسط ترحيب أمريكي

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

اعتذري لهم .. تعليق صادم من رامز جلال بعد حلقة ياسمين عز

وزارة التربية والتعليم تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة

بعد احتجاجات فرنسا الأخيرة.. إصابة شرطي ومتظاهر في اشتباكات اليوم

بعد تطويره .. آلاف المصلين يؤدون التراويح بـ مسجد عمرو بن العاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير كارثي .. هذا مايحدث لجسمك عند التدخين عقب الإفطار مباشرة

يد برونزية وعصا سحرية.. آثار عمرها 3500 عاما حيرت العلماء

اكتشاف معبد في المطرية داخله تماثيل فرعونية تثير التساؤلات.. ما الحكاية؟

رسالة الإمام الحلقة 3|استقبال حافل للإمام الشافعي في مصر ويحرج ابن أمير المؤمنين

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ