حزب السادات: دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في «منتدى مصر 2026» تعكس إيمان الدولة بأهمية الحوار

أكد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، للمشاركة في الجلسات التحضيرية لـ«منتدى مصر 2026»، تعكس إيمان القيادة السياسية بأن الحوار والمشاركة المجتمعية يمثلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.

وقال السادات، إن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني للمنتدى وفتح باب تسجيل الحضور وإبداء الآراء والمقترحات أمام المواطنين والخبراء، يمثل خطوة مهمة تتيح الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار، وتحويل الحوار إلى مسار عملي يساهم في دعم جهود الدولة وصياغة أولويات المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن مشاركة مختلف أطياف المجتمع في المنتدى تتيح فرصة حقيقية لطرح الأفكار والرؤى بصورة مباشرة ومسؤولة، مؤكدا أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع والخبراء والشباب، والاستفادة من كل رؤية جادة يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات وتعظيم فرص التنمية.

وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن توقيت انعقاد «منتدى مصر 2026» يحمل أهمية خاصة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مؤكدا أن الحوار الوطني والمجتمعي يعزز قدرة الدولة على صياغة رؤى أكثر شمولا للتعامل مع هذه المتغيرات.

وشدد السادات على أن المشاركة في المنتدى يجب ألا تقتصر على طرح الأفكار، وإنما تمتد إلى مناقشة آليات تنفيذ الرؤى والمقترحات القابلة للتطبيق، بما يضمن أن يكون المنتدى مساحة حقيقية للتفكير والتخطيط وصناعة الأفكار التي تخدم المواطن والدولة.

وأكد أن عبارة الرئيس «بالمشاركة والحوار، نبني معا مستقبل وطننا» تلخص جوهر الفكرة، وهي أن بناء المستقبل مسؤولية مشتركة، وأن الاستماع إلى مختلف الآراء والاستفادة من الخبرات الوطنية يمثلان أحد أهم عوامل تعزيز قدرة مصر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.