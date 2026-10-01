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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي ترجمة لإجراءات تنفيذية واضحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور وليد التايب، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الموسع مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وعدد من المسؤولين، تعكس اهتمامًا مباشرًا بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات الإقليمية والدولية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وأوضح "التايب"، في تصريحات له اليوم، أن تأكيد الرئيس ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لصالح المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، يؤكد أهمية استمرار العمل على الحد من الضغوط المعيشية، وتحسين كفاءة الخدمات، وحسن استغلال موارد الدولة بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن توجيهات الرئيس بشأن التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية تأتي في سياق أوسع يستهدف حماية المواطن من آثار الأزمات المتلاحقة، خاصة أن التطورات الإقليمية انعكست على أسعار البترول والسلع في مصر، وفق ما تناولته المناقشات خلال الاجتماع.

وأضاف أن توجيه الرئيس وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات يمثل نموذجًا واضحًا لترجمة الاهتمام بتخفيف الأعباء إلى إجراءات تمس احتياجات المواطن اليومية، مؤكدًا أهمية أن تتبع ذلك خطوات تنفيذية تضمن وصول أثر هذه التوجيهات إلى المواطنين على أرض الواقع.

ولفت "التايب"، إلى أن تأكيد الرئيس ضرورة حسن معاملة المواطنين أثناء حصولهم على الخدمات لا يقل أهمية عن الجانب المالي، موضحًا أن تطوير الخدمات الحكومية يتطلب إلى جانب خفض التكلفة وتبسيط الإجراءات، ترسيخ ثقافة احترام المواطن والاستجابة لاحتياجاته والتعامل الجاد مع شكاواه.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، بما يضمن تحويلها إلى إجراءات واضحة وملموسة، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات ورفع كفاءتها يمثل مسارًا متكاملًا يستهدف دعم المواطن وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء المحافظين التداعيات الاقتصادية ارتفاع أسعار الطاقة

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