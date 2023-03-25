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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي : الانقسام الداخلي بشأن التعديلات القضائية يهدد أمننا

وزير الدفاع لجيش
وزير الدفاع لجيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت

قال وزير الحرب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم السبت، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة. 


وأضاف في بيان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، أن الانقسام الداخلي داخل إسرائيل بشأن التعديلات القضائية يهدد أمن إسرائيل، ويخترق الجيش والأجهزة الأمنية.


ودعا وزير الحرب الإسرائيلي إلى وقف التعديلات القضائية إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي، مشددا على ضرورة الحوار ووقف الاحتجاجات على التعديلات القضائية.

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وتابع " أرى كيف يتآكل مصدر قوتنا. بصفتي وزير دفاع دولة إسرائيل أقول بأوضح صورة إن الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ، وهذا خطر واضح وفوري وملموس على أمن الدولة".


وكان من المقرر أن يلقي جالانت هذا البيان في وقت مبكر من اليوم، ولكن تم استدعاؤه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - وفي نهاية الاجتماع، قرر تأجيل بيانه.


وفي بيان أدلى به عقب الاجتماع ، قال نتنياهو إنه لا يخطط لإيقاف التعديلات القانونية. كما أشار إلى لقائه مع جالانت وقال: "سمعت مخاوفه من تداعيات الوضع على أمننا القومي. أنا آخذ كل شيء في الاعتبار ، وفي نفس الوقت يجب أن أقول إنه لا مجال للرفض، سأفعل كل ما في وسعي لتهدئة الأمور".

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