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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، مساء اليوم السبت، أمام كوبري الدوية في مدينة بني سويف اتجاه شرق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا، يفيد بوقوع الحادث.

وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف بإقليم شمال الصعيد- فرع بني سويف، بسيارتين إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة؛ للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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