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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين تخصصا في سرقة هواتف المواطنين

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وكانت قد قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين - "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم ملك أحدهما، وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر") ، واعترفا بأن بقيامهما بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين .

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