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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عبد المنعم عن الشامتين في وفاة فريد الديب: مش بني آدمين

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

هاجم الفنان تامر عبد المنعم، الشامتين في وفاة المحامي فريد الديب، والد زوجته، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشامتين لا يتمتعون بأي صفة من صفات الإنسانية.

وقال تامر عبد المنعم خلال استضافته في برنامج VIP مع الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة هي: دول مش ناس.. الإنسانية لما تنعدم من قلب بني آدم ويشمت في موت.. لا يستحق أن يكون إنسانًا.. الموت بتاع ربنا سبحانه وتعالى والموت فجيعة على ناس الابناء والأحفاد والزوجات والأمهات والآباء.

وأضاف: فمعنى الشماتة بهذه القذارة وتخولوا نفسكو وتكونوا وكلاء لربنا في الأرض.. يبقى أنت حقير ولا تستحق أن تكون إنسانًا.


https://fb.watch/jvbie613G_/?mibextid=qC1gEa

تامر عبد المنعم فريد الديب

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