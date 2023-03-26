مصر للطيران تشارك في معرض فيينا الدولي للإجازات والسفر

شاركت مصر للطيران بجناح متميز داخل الجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض الدولي للإجازات والسفر والترفيه بفيينا The Ferien – Messe Travel and Leisure، في نسخته 44، ليعود بعد توقف عامين بقاعات مركز المؤتمرات والمعارض The Messe Wien بفيينا - النمسا.

ويعتبر المعرض هو الحدث الدولي العام الرائد والأضخم لصناعة السياحة والسفر، حيث يستقبل سنويا ما يزيد على 800 عارض من أكثر من 70 دولة في 5 قارات، تمثل وجهات السفر الأشهر والأفضل لقضاء العطلات والإجازات، إلى جانب مئات الآلاف من الزائرين وآلاف الخبراء في هذا المجال.

حضر ممثلا عن مصر للطيران بالمعرض هشام حسن أنيس، المدير الإقليمي لمصر للطيران بفيينا ووسط أوروبا، والذي حرص على عرض أحدث الخدمات والبرامج السياحية والتسويقية المتميزة التي استحدثتها الشركة مؤخراً، من أجل العمل على راحة ورفاهية عملائها، وخلق تجربة سفر فريدة وممتعة لهم خلال ساعات سفرهم على متن طائراتها.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تقوم بتسيير 5 رحلات أسبوعية من القاهرة إلى فيينا بطراز Airbus A220- 300، والتي تتسع لـ 140 راكبا بواقع 15 مقعدا على درجة رجال الأعمال، و125 مقعدا على الدرجة السياحية.