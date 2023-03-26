عرض ميتفوتش..خصم يقترب من 5000 جنيه على قاهر الآيفون Google Pixel 

يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone وسامسونج بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا مثل جوجل مع هواتف بيكسل Pixel التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير.

ويعد هاتف جوجل بيكسل Google Pixel 7 Pro من أفضل هواتف عملاقة التكنولوجيا التي تقدم مواصفات رائعة مقابل سعر مناسب، ولحسن الحظ يوجد خصم في موقع أمازون كندا على هاتف جوجل بيكسل Google Pixel 7 Pro بقيمة 205 دولار كندي (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري) ، ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 975 دولار كندي.

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مواصفات هاتف جوجل Google Pixel 7 Pro

يأتي هاتف جوجل Google Pixel 7 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO AMOLED مع معدل تحديث متغير من 10 - 120 هرتز في الثانية، ودقة 1440× 3120 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، وحماية Corning Gorilla Glass Victus ، وميزات +HDR10، و Always-on display .

يعمل هاتف جوجل Google Pixel 7 Pro بمعالج قوي من إنتاج شركة جوجل الأمريكية نوعGoogle Tensor G2 ، بجانب معالج رسوميات نوع Mali-G710 MC10 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجا بايت.

ويقدم هاتف جوجل Google Pixel 7 Pro على كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.9 بوصة، وكاميرا telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/3.5 بوصة وبتقريب بصري 5x ، وكاميرا بزاوية واسعة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 10.8 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف جوجل Google Pixel 7 Pro بطارية قوية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 30 وات ،، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 .