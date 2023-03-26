حقيقة موت توت عنخ آمون وأسرار قناعه الذهبي.. تفاصيل

استحوذ توت عنخ آمون ، المعروف باسم ``الملك الصبي'' ، على اهتمام العالم لأكثر من قرن، بعد اكتشاف قبره في عام 1922.

يُعتقد أنه كان أحد أصغر القادة في التاريخ المصري القديم ، فقد اعتلى العرش في التاسعة أو العاشرة من عمره فقط.

كان "توت عنخ آمون" أيضًا في التاسعة عشرة من عمره عندما توفي منذ أكثر من 3300 عام ، ويقع موقع دفنه في وادي الملوك المشهور عالميًا.

ومع ذلك ، فإن حياة توت عنخ آمون يلفها الغموض ، مع عدم اليقين الذي يلوح في الأفق حول سبب وفاته ومحتويات قبره وحتى قناعه الأيقوني.

بينما يواصل علماء الآثار اسرار حياته ، قامت صحيفة “ديلي ميل”، بتجميع قائمة بأكثر خمسة أسئلة محيرة حول الملك الصبي “ توت عنخ آمون”.

توت عنخ آمون

كيف مات توت عنخ آمون؟

لطالما أحاط الغموض بوفاة توت عنخ آمون ، الذي توفي عن عمر يناهز 19 عامًا فقط، حيث تكهن الكثيرون بأن الفرعون الشاب قُتل ، مع وجود نتوء في رأسه يشير إلى أنه ربما أصيب من الخلف.

ولكن في عام 2005 لم يتم العثور على أي دليل على ذلك ، حيث أعلن عالم المصريات الرائد الدكتور زاهي حواس أن الضرر الذي أصاب رأسه حدث بالفعل أثناء عملية التحنيط.

وبعد مرور خمس سنوات فقط توصل الخبراء بأن الزعيم المصري ربما مات بالفعل من كسر في ساقه، وكان ذلك التفسير جزء من دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) ، حين تم فحص مومياء الفرعون إشعاعيًا لتحديد سبب وفاته.

خلص الخبراء إلى أن توت عنخ آمون كان زعيماً هشاً للغاية، عانى من اضطرابات متعددة والملاريا التي ربما تكون قد جعلت كسر ساقه المصابة يهدد الحياة.

وقيل أيضًا إن توت عنخ آمون كان بحاجة إلى عصا للمشي حيث كان مصابًا بمرض كولر المؤلم، وأضاف العلماء أن الثمار والبذور التي عثر عليها في قبره تشير أيضًا إلى أنه كان يتلقى العلاج الطبي.

مقبرة توت عنخ آمون

هل هناك المزيد للعثور على مقبرة توت عنخ آمون؟

لقد مضى أكثر من قرن على اكتشاف عالم الآثار هوارد كارتر لأول مرة قبر توت عنخ آمون ، حيث تم العثور على أكثر من 5000 قطعة اثرية.

ومع ذلك ، لا تزال أعمال التنقيب مستمرة حتى يومنا هذا حيث يعتقد الكثيرون أن المقبرة لديها المزيد من الأسرار للكشف عنها.

في العام الماضي ، اقترح عالم الآثار الدكتور نيكولاس ريفز، أن مقبرة توت عنخ آمون ليست سوى غرفة انتظار ذات هيكل أكبر بكثير.

وقال أيضا إن قبرًا أكبر قد يكون مختبئًا خلفه - مما يؤدي إلى مثوى زوجة أبي توت عنخ آمون ، الملكة نفرتيتي.

وأوضح الدكتور ريفز لصحيفة التايمز: "إن أعظم اكتشاف أثري في العالم لديه الكثير ليعطيه، ربما يكون شيئًا أكثر إثارة للإعجاب من دفن توت عنخ آمون".

نفرتيتي

وأضاف “أقترح أن يتم دفن أشهر امرأة في العالم القديم هناك أيضًا، حكمت نفرتيتي ، التي يعتقد أنها زوجة أبي توت، فيما يقول بعض العلماء إنها أغنى فترة في مصر القديمة، حيث ازدهرت الإمبراطورية، في القرن الرابع عشر قبل الميلاد" متابع “إذا كان هذا صحيحًا، فستظل العناصر المدفونة مع نفرتيتي كما هي تمامًا منذ دفنها”.

وبحسب التقرير المنشور بالصحيفة البريطانية، يختلف هذا الاكتشاف عن الاستكشاف الأولي لمقبرة توت عنخ آمون حيث سرق بالفعل أكثر من نصف المجوهرات الملكية، ومع ذلك ، فقد استغرق عالم الاثار كارتر أكثر من 10 سنوات لتوثيق جميع الكنوز التي بقيت مدفونة معه.

من غيره قد يدفن في مقبرة توت عنخ آمون؟

على الرغم من معتقدات الدكتور ريفز ، فقد تكهن البعض سابقًا أنه قد لا تكون الملكة نفرتيتي مدفونة خلف قبر توت.

ففي عام 2015 ، اقترح وزير الآثار المصري السابق ، ممدوح الدماطي ، أن الغرفة المخفية قد تكون ملكًا لوالدة الفرعون الملكة كيا، التي يُعتقد أنها كانت إحدى زوجات الفرعون المصري إخناتون.

وزعم الوزير المصري السابق أن نفرتيتي مات بالفعل بمجرد وصول توت إلى السلطة وأكد أيضًا أنه كان من "المثالي" أن يُدفن مع والدته، ومع ذلك فقد شكك البعض في وجود غرف سرية ، حيث ادعى الخبراء أن المسوحات الرادارية المستخدمة كدليل لا تثبت أي شيء.

ماذا حدث لزوجة توت عنخ آمون؟

لفترة طويلة ، ظلت زوجة توت ، عنخيسين آمون ، لغزًا للعلماء بعد أن اختفت من السجلات في مكان ما بين 1325 و 1321 قبل الميلاد.

لكن في عام 2010 ، اقترب الخبراء من حل القضية مرة واحدة وإلى الأبد اختبارات الحمض النووي التي أجريت على مومياوات تم العثور عليها في وادي الملوك.

وتبين أن إحدى الجثث هي أم لتوأم تم العثور عليهما في مقبرة توت ، مما يشير إلى أنها كانت عنخيسين آمون.

ومع ذلك ، كان هناك شك حول هويتها حيث اكتشف العلماء أن المومياء الأخرى لم تكن والدها إخناتون.

في تحول آخر للأحداث ، كشف الدكتور زاهي حواس عن حجرة دفن جديدة في وادي الملوك خلال عام 2017 والتي يمكن أن تنتمي بدلاً من ذلك إلى عنخسين آمون.

تم جذب الخبراء إلى الموقع بعد العثور على رواسب الأساس ومخابئ الفخار وبقايا الطعام وغيرها من الأدوات ، مما يشير إلى وجود غرفة دفن.

نتيجة لذلك ، قام 100 عامل مصري بحفر منطقة وادي الملوك البكر الواقعة بالقرب من قبر الفرعون آي.

توت عنخ آمون

هل صنع قناع توت عنخ آمون من أجله؟

يعد قناع الجنازة الذهبي الأيقوني لتوت عنخ آمون واحدًا من أشهر القطع الأثرية على الإطلاق ، وقد صُنع بذكاء من خلال طرق ورقتين من الذهب معًا، لكن البعض يشير إلى أنها لم تكن مصممة للملك الصبي وبدلاً من ذلك صنعت من أجل امرأة.

ففي عام 2016 ، زعمت الدكتورة ياسمين الشاذلي ، عالمة مصريات ، أن قناع الموت الذهبي ربما يكون في الأصل يصور أنثى فرعون قبل تركيبه على توت.

وأوضحت خبيرة الاثار أن الوجه كان في الأصل منفصلاً عن غطاء الرأس قبل أن يتم لحامهما معًا، حيث يختلف هذا القناع المكون من قطعتين عن أقنعة موت الفرعون النموذجية التي تُصنع عادةً في قطعة واحدة.

وقالت أيضًا أن آذان القناع كانت في الأصل مثقوبة ، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للتصوير ثلاثي الأبعاد لرجل.

وأفادت "إنه يشير إلى أن الوجه نفسه لم يكن في الأصل ينتمي إلى بقية غطاء الرأس ، وأن غطاء الرأس يخص امرأة".

وفي تطور آخر ، اقترحت الدكتورة الشاذلي أن مقبرة توت ربما لم تكن قد صنعت من أجله لأن الغرفة كانت مبعثرة أيضًا بزخارف أنثوية.

على سبيل المثال ، ادعت أن الجرار الكانوبية الموجودة في غرفة الدفن كانت مزينة بوجوه أنثوية للغاية تبدو مختلفة عن صور الملك توت. لكن في الوقت الحالي ، يبقى اللغز.