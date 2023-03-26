الأوقاف: اجتماع هام بمديري المديريات.. وفتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة

يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمديري المديريات، يوم الجمعة المقبل، بديوان عام الوزارة لمناقشة آخر الاستعدادات للتهجد والاعتكاف وبعض القضايا الأخرى المتصلة بعمل الوزارة .

عقد المقارئ القرآنية لجميع الأئمة بدءًا من الأسبوع القادم

وعملًا على جمع جميع الأئمة على مائدة القرآن الكريم تلاوة ومراجعة تقرر استمرار عقد المقارئ القرآنية للأئمة أعضاء المقارئ عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع ، وعقدها للأئمة غير الأعضاء بمقارئ القرآن الكريم عقب صلاة الظهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

كما تقرر فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير الأعضاء، بحيث ينتقل كل من يجتاز اختبار عضوية المقارئ من مقارئ غير الأعضاء إلى مقارئ الأعضاء حتى يتمكن من صرف بدل المقرأة ، مع حضور كل من يتقدم للإعلان من غير أعضاء المقارئ من الأئمة مقرأة الثلاثاء لحين اعتماد نتيجة اختباره.

وعلى جميع المديريات الإقليمية تنظيم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم .

وعلى الراغبين في التقدم للحصول على عضوية المقرأة وصرف بدلها التقدم عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ) ، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه .