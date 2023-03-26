عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعقد مجلس الحديث التاسع في الحسين لاستكمال قراءة وشرح كتاب "الموطأ"

مسجد الحسين
مسجد الحسين

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسهما العلمية، حيث عُقد مجلس الحديث التاسع لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر اليوم الأحد عقب صلاة العصر.

وحضر المجاس أربعة من كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم : أ.د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وأ.د.م/ أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وأ.د.م محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

كما حضر المجلس الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة.

وخلال المجلس أكد د مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف أن غاية هذه المجالس عظيمة ونبيلة، حيث حثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) عليها فقال: "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح".

وبدأت القراءة من أول باب: (القنوت في الصبح) إلى نهاية باب: (جامع الترغيب في الصلاة) من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس (رحمه الله).

وشهد مجلس الحديث حضورًا مميزًا للجماهير الغفيرة التي أقبلت تستمع إلى حديث سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتنهل من علم كبار العلماء المحدثين، ونخبة من أئمة وواعظات الأوقاف وطلاب العلم وغيرهم من رواد المسجد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور لن يخرج من محبسه اليوم

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

نصف شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن تداعيات الاتفاق مع إيران على لبنان

كلمة أغضبت الجمهور| هل قصد رامز جلال إهانة ياسمين عز بهذه العبارة؟

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: إنكار الغيب خلل في الإيمان.. فيديو

5 سيارات هاتشباك زيرو.. بـ 600 ألف جنيه| صور

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من القدس ورام الله

خلافات النجوم| شريف منير: لم أقبل إهانة شيرين.. تامر عبد المنعم: لا يمكن أشتغل مع محمد فؤاد تاني

زيادة أسعار المعسل بأنواعه .. تفاصيل

مغذية وبسيطة .. طريقة تحضير سلطة الكول سلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية وبسيطة .. طريقة تحضير سلطة الكول سلو

ليه بتحبس بكوباية شاي .. أسرار اتباع غالبية الأشخاص لهذه العادة الخطيرة 

حسام موافي يحذر من عادة خاطئة على الإفطار تؤثر على الجهاز الهضمي

غير متوقع.. تناول الكثير من اللحوم خلال رمضان يصيب بمرض خطير

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ