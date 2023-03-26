الأوقاف تعقد مجلس الحديث التاسع في الحسين لاستكمال قراءة وشرح كتاب "الموطأ"

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسهما العلمية، حيث عُقد مجلس الحديث التاسع لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر اليوم الأحد عقب صلاة العصر.

وحضر المجاس أربعة من كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم : أ.د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وأ.د.م/ أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وأ.د.م محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

كما حضر المجلس الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة.

وخلال المجلس أكد د مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف أن غاية هذه المجالس عظيمة ونبيلة، حيث حثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) عليها فقال: "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح".

وبدأت القراءة من أول باب: (القنوت في الصبح) إلى نهاية باب: (جامع الترغيب في الصلاة) من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس (رحمه الله).

وشهد مجلس الحديث حضورًا مميزًا للجماهير الغفيرة التي أقبلت تستمع إلى حديث سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتنهل من علم كبار العلماء المحدثين، ونخبة من أئمة وواعظات الأوقاف وطلاب العلم وغيرهم من رواد المسجد.