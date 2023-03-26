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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته إستعداداً للهلال السوداني

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، كما عقد المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمباراة الهلال.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.
 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني مارسيل كولر انطلاق المران على هامش المران

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