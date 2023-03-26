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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: لم يتم تحديد موعد المحادثات الهاتفية بين بايدن وشي

بايدن والرئيس الصيني
بايدن والرئيس الصيني

قال جون كيربي منسق الاتصالات الخاصة بمجلس الأمن القومي الأمريكي ، اليوم الأحد ، إنه لم يتم تحديد موعد لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ ، مؤكدا ، مع ذلك ، على ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال بين البلدين.


وقال كيربي لمحطة سي بي اس نيوز ردا على سؤال حول اتصال محتمل بين الزعيمين 'لا يوجد موعد لهذه المكالمة'.


في الوقت نفسه ، أشار إلى أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين وأكد أن بايدن يريد إجراء محادثة مع شي.


في وقت سابق من مارس ، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بايدن قد يجري محادثة هاتفية مع شي في المستقبل القريب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بدوره إن على واشنطن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح.

 

في الأسبوع الماضي ، سافر شي إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مما يعكس العلاقات العميقة بين الصين وروسيا.

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